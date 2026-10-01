Pato tiene ganas, y otros sectores la ven con simpatía

Patricia Bullrich, al igual que Scaloni, tiene ganas. Las ganas -después- deben estar rodeadas de condiciones apreciables para intentarlo con reales posibilidades de acertar. El DT de la selección la tiene más fácil para asumir otra etapa de liderazgo. Pato piensa y definirá recién en marzo.

En el coloquio IDEA, la tendrán a disposición para tomarle la foto del momento. Ella seguirá jugando a la ambigüedad, en lo público, aunque mantiene reuniones permanentes con círculos importantes del poder.

¿De qué depende a que se anime? Primero, de cómo llegue la economía, en el arranque del 2027. Después , contar con un armado sólido para gobernar, si el destino la llama a competir. La senadora jugueteó con que la ciudad le parece una competencia natural, para su último tramo de su frondosa carrera política. No hay que comerse el amague.

Tiene su cabeza y sus equipos a sintonía de un desafío más importante. Sus diferenciaciones, con el ejecutivo, son moneda corriente por estas semanas. Enojo y táctica. Su enojo es por los traspiés legislativos por la mala práxis en la cohesión interna del gobierno. Lo puso de relieve con casos sensibles de recortes en materia de discapacidad. A la vez, hizo saber que la reforma política dificilmente salga en el mes de octubre, y con ello la caída de expectativa de suspender o anular las PASO.

Santilli , en tanto, intenta aglutinar- en una agenda común- a los 13 gobernadores que viajaron a Paris. Casi una misión imposible a la medida de Tom Cruise. Cada uno de ellos acumula facturas no pagas e intereses particulares con vistas al cuidado territorial, planificando las elecciones del próximo año.

Pullaro es un contacto permanente con la senadora aspirante a jugar por todo. El mandatario santafesino está eternamente agradecido por la ayuda que tuvo de parte de ella , cuando -como funcionaria de seguridad- dio efectivos y herramientas para aliviar la ola de inseguridad y el avance del narcotráfico. El radical ha dicho, en reuniones privadas, - a sus correligionarios- , que esperen a Pato antes de armar candidaturas, en vistas a una alianza anti peronista de centro.

Ernesto Sanz hizo pública la intención de aglutinar un "nuevo Juntos", esta vez con figuras convocantes más que con estructuras políticas que se encuentran diezmadas. Emiilio Monzo apareció como operador del banquero Jorge Brito, y lo invitó a ubicarse en ese centro de atención, distante de la interna peronista.

Lilita autorizó a los suyos a comenzar conversaciones, aclarando que siempre desconfía de Pato, aunque hay un consenso generalizado de aprovechar la oportunidad de su figura convocante para evitar la reelección de Javier Milei.

En el empresariado de primer nivel , entienden que el modelo Milei ya lo dio todo y que ha entrado en una negación de la realidad muy peligrosa. Lo creen aun competitivo pero temen -que inclusive ganando-estrelle al país para sumergirlo en una impactante crisis, similar a la del 2001.

A la vez, nadie quiere imaginare un regreso del kirchnerismo, pese a que venga en un envase mejorado como parece ser la propuesta de Kicillof. Es la política y las especulaciones en laboratorios activos. La gente común ve a las próximas presidenciales como una inquietante incomodidad.

Horacio Caride