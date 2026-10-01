Esteban Edul recibió una catarata de puteadas por hablar de los arbitrajes

Esteban Edul recibió cerca de 300 mensajes en su teléfono porque alguien decidió viralizar su número. Fue después del partido polémico entre Estudiantes y Rosario Central. El periodista de ESPN opinó sobre el polémico arbitraje y viene siendo crítico de la actual conducción de la AFA.

"Algunos hinchas creen que por mandar amenazas o insultos vamos a dejar de decir lo que pasa en Futbol Argentino con el arbitraje. Lo vemos todos, lo decimos todos. No se puede tapar el sol con la mano. Molesta simplemente porque es cierto", opinó en las redes luego de las puteadas.