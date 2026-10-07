El abogado Gregorio Dalbón celebró que un perioidista tucumano se viera obligado a retractarse por una información relacionada con Pablo Toviggino. Se relacionó con las sospechas de arreglos en la fútbol ascenso.
Los responsables de la línea editorial fueron obligados a retractarse por vía de un video. Una humillación inexplicable.
RETRACTACIÓN Y PEDIDO DE DISCULPAS AL SEÑOR PABLO TOVIGGINO.
Bastó una intimación para que esa "información" se evaporara. Hubo retractación pública, pedido de disculpas y borrado de la publicación. Lo que se afirmaba con tanta seguridad no resistió el primer requerimiento formal.
El señor @TovigginoPablo acepta las disculpas. Que nadie se confunda: la retractación es la figura que el propio Código Penal prevé (art. 117) para quien atribuyó a otro un hecho que no puede sostener. No es cortesía.
Es el reconocimiento de que lo dicho era insostenible.
Para quienes replicaron la versión: la imputación fue retirada por sus propios autores. A partir de hoy, quien la siga difundiendo no podrá alegar desconocimiento.
Acusar fue gratis durante unas horas.
Desdecirse frente a cámara fue el precio.
El honor no se negocia. Se defiende.
DALBÓN ⚖️
— DALBÓN (@Gregoriodalbon) October 5, 2026
Dalbon consiguió que un periodista tucumano se retractara por el dos de la AFA
2 min de lectura Actualizado: 07/10/2026