El PRO atraviesa un camino de confusión hacia las próximas elecciones

El vieja de Jorge Macri a Paris, las expresiones de Vidal y lo suqe peinsan en Patricia. Un dilema con peligro de fractura.

¿Dónde está el líder?. Es la pregunta de aquellos nostálgicos de los buenos tiempos del amarillo. Mauricio espera que lo llamen, paciente, a comer las milanesas de Olivos . No quiere casarse ante de tiempo, y ser otra vez ninguneado.

En tanto, su primo formó parte de la comitiva de gobernadores que acompañaron al presidente en París. Francia tuvo un sabor de mejor talante para el oficialismo que lo que provocó el viaje a Nueva York, donde la delegación gubernamental sufrió desatención por parte de la Casa Blanca, inmersa en asuntos más importantes.

Lo mejor que trajo París, para Milei , fue el compromiso de varios gobernadores con acompañar la idea de suspender o eliminar las PASO. Dicha idea no convenció del todo al Jefe de gobierno porteño , que luego de formular algunas declaraciones críticas , prefirió desensillar y analizar como siguen los acontecimientos. Jorge Macri además destaca que su partido aun no definió un estrategia nacional.

El PRO, al igual que el peronismo, necesita la herramienta de las PASO para reordenarse y no perder identidad , en vistas a tantos partidarios que se han puesto la peluca sin obtención de ganancias políticas concretas. El peligro de que Karina meta un candidato propio en la ciudad para desbancar al PRO , es un hipótesis de conflicto posible.

Por su parte, Hernán Lacunza muestra personalidad -aunque escasos votos- al resistir la andanada interna para que prescinda de su postulación presidencial. María E. Vidal reapareció dejando un. mensaje: " apoyamos el equilibrio fiscal y reconocemos aciertos de la gestión actual, pero existen diferencias en la sensibilidad social, las formas institucionales y la obra pública.". Traducido, dice que deben ir con candidato propio.

A la ves, están los que escuchan a radicales escépticos que alientan un armado por la famosa autopista del medio. Muchos se calzan la cucarda de liderarla pero Pullaro dijo ," esperemos a Patricia".

La senadora jugó su cartas ambiguas dejando abierta la posibilidad de ser candidata a presidente. Destacó que tiene ideas "muy buenas para mejorar la calidad de vida de los argentinos".

Hay un amarillo que se destiñe donde su única apuesta de salida del sol concreto es mantener la Palacio porteño, cueste lo que cueste.

Horacio Caride