El simpático jugador de Benin que dice que no hay que marcar a Messi

Mohamed Tijani lo dejó en claro, mate en mano. "No hay que marcar a Messi, es un Dios", dijo al ser sorprendido por un cronista cuando realizaba algunas compras del recuerdo por su paso en Buenos Aires. Es el defensor central y jura que se irá con la camiseta de su ídolo. ¿ Cómo lo piensa seducir? Diciéndole "te quiero mucho". Un tierno el defensor africano.

“¿CÓMO VAMOS A MARCAR A MESSI? NO HAY QUE MARCAR A MESSI, VAMOS A DISFRUTAR ESTE PARTIDO. NO HAY NINGÚN PLAN. ES EL DIOS”. Mohamed Tijani, defensor central de Benín. 😅🇧🇯🇦🇷 https://t.co/LsApt0Pa0a — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2026