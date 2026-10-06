Expediente Político

El simpático jugador de Benin que dice que no hay que marcar a Messi

1 min de lectura Actualizado: 06/10/2026
El simpático jugador de Benin que dice que no hay que marcar a Messi

Mohamed Tijani lo dejó en claro, mate en mano. "No hay que marcar a Messi, es un Dios", dijo al ser sorprendido por un cronista cuando realizaba algunas compras del recuerdo por su paso en Buenos Aires. Es el defensor central y jura que se irá con la camiseta de su ídolo. ¿ Cómo lo piensa seducir? Diciéndole "te quiero mucho". Un tierno el defensor africano.

#Benin #Lione Messi