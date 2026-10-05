Las tres razones por las que el triunfo de Bolsonaro no necesariamente le conviene a Milei

El éxito de a derecha en Brasil , en la primera vuelta, produjo euforia en el gobierno nacional. Hay otras nterpretaciones sobre el efecto de este resultado en Argentina.

El presidente Milei expuso en twitter toda su euforia. Gritó gol en la cada de los "comunistas" del PT. El canciller Roberto Quirno hasta arriesgó que Lula no se presentaría a la segunda vuelta. La diferencia es menor pero el termina primero Jai Bolsonaro produjo una excitación entre las idelogías afines. A la vez , anticipan como mu complicado que el octogenario presidente pueda dar vuelta la sitaución, ya que entre los votos a repartir hay varios partidos de afinidad al Bolsonarismo.

Sin embargo hay tres datos que ponen en duda que lo que pase en Brasil tendrá un correlato similar en la Argentina. El priomero es que la derrota de Lula , a priori, revalida la tendencia a las fidicultades que tienen los oficialismo para reelegir. ¿ Por qué Milei tendría una tendencia diferente a esta adversidad de los oficialismos , cuando su gobierno atraviesa una baja de imagen importante?

Otro dato es que la realidad que tiene que administrar Lula , en plena campaña , es la de millones de personas endeudadas , por el juego y para comprar comida. Espejo con Argentina, a distancias lógicas del volúmen por la diferencia de la cantidad de habitantes que hay entre ambos países. También, Brasil muestra números fantásticos de la macro pero desalentadores en la micro, con salarios muy por debajo de costo de la vida.

A la vez, un dato que pone en duda la alegria oficialista, la ponderó el consultor Andrés Malamud. El analista dijo que " si gana un candidato del sector de Bolsonaro, Brasil pasaría a tener un presidente amigo directo de Donald Trump y en ese escenario, Milei perdería centralidad y pasaría a ser el socio "número dos" en la región".

En síntesis , con Lula fuera de juego , Milei perdería el contraputo ideológico necesario para distraer con la grieta, tal como lo hace con Crsitina en el fuero interno.

Con 100% escrutado, Bolsonaro quedó primero con 47,03% de los sufragios válidos —sin votos en blanco o nulos—, mientras que Lula acumuló 45,16%, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).