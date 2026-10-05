Nelson fue local en Luján

Nelson Castro recibió gran cariño por parte de los peregrinos de Luján. El destacado periodista hizo la cobertura de la nueva muestra de fe y fue aplaudido por varios creyentes que le pidieron fotos y autógrafos. Nelson es uno de los periodistas de TN , vinculado a la cobertura de la llegada del Papa.

[AHORA] "¡Sos un grande!": en la peregrinación a Luján, Nelson Castro fue aplaudido, lo ovacionaron, lo abrazaron y él se emocionó. 📹 @todonoticias https://t.co/7fipFN0iMI — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 3, 2026