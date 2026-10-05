Expediente Político

Nelson fue local en Luján

1 min de lectura Actualizado: 05/10/2026
Nelson fue local en Luján

Nelson Castro recibió gran cariño por parte de los peregrinos de Luján. El destacado periodista hizo la cobertura de la nueva muestra de fe y fue aplaudido por varios creyentes que le pidieron fotos y autógrafos. Nelson es uno de los periodistas de TN , vinculado a la cobertura de la llegada del Papa.

#Luján #nelson castro