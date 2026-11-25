El DT de Boca lo quiere resguardar. Su desmayo,mientras daba una entrevista de campo a Marcelo Benedetto, puso en alerta los planes del xeneize para encarar con el crack la última etapa de año y las copas por jugar. Horacio Pagani opinó que hay que sacarlo del equipo por prevención. Parece que el Vasco va a intentar prescindir.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026