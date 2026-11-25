La Junta Electoral Central sancionó a un periodista de la TV Pública española. Silvia Intxaurrondo se manifestó en contra de dar lugar, en esos espacios, a discursos de odio de la ultra derecha.

El próximo domingo se conocerá quien gobernará, los próximos años, los destinos de los españoles. Un episodio interesante ocurrió en la RTVE. La conductora de La Hora de La 1 , Silvia Intxaurrondo, se plantó en defesa de su libertad de expresión, luego de ser sancionada por la Junta Electoral Central. El organismo que entiende en asuntos electorales, la multó por manifestarse en conta que la TV pública le de espacios a mienbros de VOX.

El expediente surgió a partir de una denuncia de Vox, tras la entrevista del líder del partido, Santiago Abascal, en el programa La Revuelta de TVE. Al día siguiente, Intxaurrondo planteó en su programa preguntas sobre el papel y los límites de la presencia de la ultraderecha en los medios públicos.

La posible multa que le van a aplicar oscila entre los 100 y los 1.000 euros. Para la profesional de la comunicación que s ele ponga un precio a a libertad de expresión constituye una doble ofensa.

El dabate es muy rico sobre hacia donde se sirige la democracia española y si todo vale en nombre de la libertad. Inclusive que hablen los que cultivan el odio y se expresen los que quisieran ponerles un límite.

UNA CLASE MAGISTRAL DE PERIODISMO.

En menos de cuatro minutos, una masterclass de periodismo. La periodista española, Silvia Intxaurrondo, deja claro en breve la función del periodismo moderno.

Si tan solo una parte de los periodistas locales actuaran bajo esa conducta, todo sería muy diferente. #PeriodismoDeCalidad

@SIntxaurrondo — ReneX (@Eneatipo7) November 24, 2026

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