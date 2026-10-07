Si se pudiera detener el tiempo en los momentos felices, Messi seguro estaría en uno de ellos

¿Ayer, fue 6 de octubre o nos quedamos congelados en el 15 de julio, con aquella remontada heroíca a los ingleses? Miles de remeras de la selección por las calles. Padres con sus hijos, en una confraternidad excepcional de la diaria argentina. ¿Puede haber alegría cuando se trata de despedir a un ser entrañable?

Las sensaciones son encontradas. Es como aquel padre, despidiendo en Ezeiza a su hijo, disimulando el lagrimón por soltar y sonriendo porque sabe- que pese a perderlo un poquito en la distancia- se va a construir un futuro y a crecer como persona. Hay allí. también. un cruce de sentimientos que parecen chocar. pero seguramente van hacia el mismo espacio de encuentro entre el corazón y la razón. El tiempo no para. El futuro siempre atrae cambios.

Messi se fue de nuestras canchas de la celeste y blanca. Seguirá como un hincha, el dice un hincha más, pero que va.... bobo. Su grandeza nos hace sentir a todos en el mismo plano , como que todo lo que ganó- en su carrera deportiva- fuera también un logro de todos.

Habló en el Monumental, en tu último Tango, como un verdadero líder. Uno positivo de unidad nacional , no como aquellós que nos dicen bellas palabras para hacernos creer parte de un convite de sillas para muy pocos.Messi , en cambio, representa un discurso de verdad y valores. Tan emocionante como cuando- saliendo de la noche osucura- alumbró a un Raúl Ricardo Alfonsín guiando el camino de la convivencia democrática.

¿De donde salió este orador tapado , en la primera etapa por su flequillo que le cubría la frente , en línea con una personalidad muy introspectiva ? Un día explotó, desde ese ¨ qué mirás bobo". O cuando hizo esa arenga inolvidable en la previa de la final de Qatar.

Demostrando que un líder no se jubila ni siquiera antes de su último Tango, al ingresar para jugar con la humilde Benin, el capitán les aclaró a sus compañeros que ese partido era para tomarlo en serio y hacer goles.

Pudo convertir uno , tras varios fallidos. Fue de penal y rompió el maleficio de los últimos capítulos, desde los 12 pasos , en esa intancia que humaniza a los dioses.

Están lo que sospecharán que nuestro héroe está siendo coacheado por alguno de los gurúes que asesoran a los políticos de la jungla. Las realidad es mucho menos compleja. Messi habla con el corazón y la verdad, ese es su capital de credibilidad.

Ayer, los jugadores africanos de Benin le regalaron a Messi una escultura con una importante significancia. La figura representa a una de las guerreras de Dahomey. Fueron cazadoras de elefantes y custodias del Rey. El jugador que hizo la entrega, le contó al 10 que este obsequio es para Antonela. Ella es la cuidadora del tesoro, Una leyenda como la de Lionel.

Horacio Caride