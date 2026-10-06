Closs hubiera querido otra despedida para Messi

Mariano Closs editorializó la despedida de Messi, criticando a la AFA por haber organizado un partido con un equipo menor. Dijo que Messi se merecía un partido con todas las figuras del resto del mundo y Guardiola como DT rival.

💣🔥“Tenían que hacer Argentina vs. resto del mundo. Sabes la emoción del resto de ver a Neymar, que Kane le diga ‘gracias’, Guardiola en el banco rival, Xavi e Iniesta. No puede ser con BENÍN. Si están haciendo esto por Messi, háganlo de mejor manera” - Mariano Closs https://t.co/5P4jZNXPZe

— PaseClave (@paseclave__) October 5, 2026