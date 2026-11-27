Según ABC Color se señalaron presuntos vínculos entre Comitia-MSA, la firma ITTI, el Grupo Vázquez y directivos o representantes ligados a Ueno Bank y al estudio jurídico Gross Brown. Comitia-MSA solo reconoció haber contratado a Ueno Seguros para el traslado de las máquinas de votación electrónica.

MSA (Magic Software Argentina) fue preadjudicada con el contrato para la provisión de la tecnología para la emisión de las boletas con el voto electrónico (BUE) de los electores en la Ciudad, el escrutinio de mesa y la transmisión de resultados provisorios

Esto mete ruido ahora que sacude el avispero su vínculo con el banco que estafó a la mitad de los paraguayos.