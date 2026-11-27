El Banco Ciudad presenta las obras ganadoras de la 27° edición del concurso “Gente de mi Ciudad”, una iniciativa que invita a descubrir Buenos Aires a través de la fotografía y la mirada de quienes con su lente descubren y retratan espacios, personas y escenas cotidianas. En la tradicional muestra del certamen, que se inaugurará este sábado 28 de noviembre a las 14, en la Sala Sívori del Museo Benito Quinquela Martín, se exhibirán las obras galardonadas: “Refrescante”, primer premio de Roberto Tuero, “Recuerdo”, segundo premio de Santiago Melazzini, y “Humo en la Ciudad” de Sofía Montoya, que obtuvo el tercer premio.

También se destaca “El morfi” de Gabriela Rondon, que es una mención especial votada por el público. La exposición además reunirá 17 fotografías seleccionadas, entre más de 2000 obras de participantes. Todas las imágenes ofrecen diferentes aproximaciones a la Ciudad, sus vínculos sociales e historias que se desarrollan en ella. Así, el público podrá recorrer distintas expresiones de la identidad porteña, desde escenas de la vida cotidiana hasta registros de su patrimonio urbano y cultural.

La selección de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por referentes de la fotografía y las artes visuales: Francisco Medail, curador y artista; Cecilia Szalkowicz, artista; y Facundo Zuviría, fotógrafo. Como jurados institucionales participaron Helena Ferronato, gerenta de Museos de la Ciudad de Buenos Aires, y Juan Ignacio Koutoudjian, gerente de Relaciones Públicas del Banco Ciudad.

Sobre las producciones seleccionadas este año, Zuviría dijo que “resultó muy interesante la diversidad de imágenes que retratan nuestra ciudad desde una mirada íntima, tal como se puede ver en la selección que aquí se presenta: personas retratadas en distintos puntos y actitudes, la ciudad en su extraordinaria riqueza cultural, y la paradoja de premiar una fotografía, tan bella como evocativa, de la costa porteña junto al río. El conjunto resultante es de gran frescura y agrega nuevas ideas a la colección que viene construyendo desde hace años, con este concurso, el Banco Ciudad.