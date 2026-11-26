En el 2001, Fernando Peña protagonizó un escándalo durante su visita a La Cornisa. Todo comenzó cuando el actor llegó tarde al estudio, en medio de un debate sobre los piqueteros. Sus comentarios provocaron una fuerte discusión con los panelistas Gabriel Dreyfus y Pablo Sirvén, que terminó en gritos e insultos. Majul trató de calmarlo.
21 años después. como un calco, Alfredo Casero fue a +Voces del canal LN+ y también provocó un escándalo por no acordar con los contenidos del programa. Majul trató de calmarlo. También se fue del estudio.
Solido Caseros contra Majul y poniendo en su lugar a todos los mercenarios intelectuales de la clase periodística. Alfredo expresó lo que la gente piensa y siente de toda esta bosta de plumíferos bancados por los sobres ya sea de un lado o del otro de la falsa grieta. https://t.co/spH8rrDjtK
— Eric Harris (@seacabolajoda1) May 7, 2022