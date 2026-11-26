En el 2001, Fernando Peña protagonizó un escándalo durante su visita a La Cornisa. Todo comenzó cuando el actor llegó tarde al estudio, en medio de un debate sobre los piqueteros. Sus comentarios provocaron una fuerte discusión con los panelistas Gabriel Dreyfus y Pablo Sirvén, que terminó en gritos e insultos. Majul trató de calmarlo.

21 años después. como un calco, Alfredo Casero fue a +Voces del canal LN+ y también provocó un escándalo por no acordar con los contenidos del programa. Majul trató de calmarlo. También se fue del estudio.