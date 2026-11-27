Ahora el gobierno debe reglamentar la publicidad que por ejemplo tiene las camisetas de los clubes de fútbol. La ciudad y sus intereses ruidosos.

La iglesia católica celebró la sanción de la ley de ludopatía, al borde de su posible caída, por posible pérdida de estado parlamentario.

La visita de León VIX fue agitador de conciencias. A la vez, dignatarios del clero local, siguieron de cerca la discusión en las comisiones parlamentarias. ¿Es seguro que la ley se aplique en sus fundamentos principales?

El Gobierno tiene que promulgar la ley. Como se opone a las restricciones fuertes a la publicidad, podría haber un veto total o parcial. en definitiva, el teatro de la simuación de hacer los deberes por la visita papal podria tener pérdida del volúmen de todas las miserias que se quieren evitar.

Un ejemplo de esto es la presión que inyectan los principales clubes de fútbol de sedes porteñas.Boca y River tiene fuertes ingresos por sponsors relacionados con el juego. El millonario tiene comnpromisos con la emopresa Betano hasta el 2028 y cobró gran parte de los 4 millones y medio de dólares, por exchibir la marca en la camiseta de los jugadores.

Una duda se exopande en la aplicacion de la ley nacional. Su punto principal - que es la prohibición de cualquier tipo de publicidad (art 8) es referencia de aplicación directa para los distritos o debe conseguirse la revalidación de las respectivas legislaturas. En la provincia de Buenos Aires se abrió ese debate.

La ciudad tiene a Daniel Angelici como juez y parte del debate. Un dirigente relacionado a principales intereses del juego y que a la vez maneja un alto porcentaje del gabinete de Jorge Macri.

Están los que piensan que la ley sancionada por unanimidad en el Senado, tiene aplicación federal sin lugar a la duda. Sin emabargo, deberían adherir los distintos distritos para llevar la trasnparencia necesaria en los controles de la aoplicación de las regulaciones señaladas.

El tema puede llegar a judicializarse. Es fundamental esperar la reglamentación del ejecutivo.

Boca tiene patrocinante a Betsson, River (Betano), Racing (Betson), Independiente (Sportbet), Argentinos y Hurcán (Mr Bet).

Todo esto, se da con el visto bueno del Chiqui Tapia ya que la selección nacional también tiene este tipo de financiamientos en su casaca.

Una de las quejas fundamnetales , antes de aprobada la ley que restringiría a estas marcas, es que nunca se advertían en los avisos y promociones, los peligros que acarrea la adcción al juego.

El organismo apuntado, por su laxitud en estos menesteres de aplicación, es la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.Cayó una denuncia, en el ámbito judicial, atribuída a sectores radicales y cercanos a Horacio R. Larreta. Desde el organismo de la ciudad se defienden diciendo que han bloqueado centenares de páginas ilegales, epro que no contaban con todas las herramientas.

Dichas páginas burlan controless con direcciones plantadas en países como Curazao y Rusia. El gran interrogante es si los principales actores del juego (dueños de algunas de estas empresas) con intereses cruzados con lo público, se quedarán sumisos ante el nuevo esquema regulatorio.

Horacio Caride