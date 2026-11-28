La consagrada Directora de cine , Lucrecia Martel, destrozó a Santiago Oria a quien consideró "malísimo" en sus productos. "La potencia del cine no es imponer una realidad sino que puede alterar la percepción, para ver de otra manera ", argumentó.

El apologista del presidente reaccionó como pudo y dijo que lo suyo es ser "un documetalista político y dedicarse a las campañas electorales".

Quiero agradecer a mi colega Lucrecia Martel por su devolución tras haber visto mis películas. Yo también vi su filmografía completa y nunca me conmoví, aunque encuadra muy lindo. Por ahora, lo mío es el documental político y las campañas electorales, no la ficción. Coincido con usted en que el cine es una herramienta poderosa para alterar percepciones. Por eso, a partir de 2021, y sin un solo peso del INCAA, ayudé a Javier y a Karina Milei a advertirle a la sociedad que existía una casta gobernante que le robaba y violaba todos sus derechos, y que la única salida era liberal. Como el Presidente, soy liberal bilardista y, a juzgar por los resultados, estamos haciendo cine. VLLC.

cc:

@CoordinarGanar

@lalioficial

@maruduffard

— Santiago Oría (@Santiago_Oria) November 27, 2026