Tapia viajó a Suiza preocupado por el frente judicial y la desaprobación en las canchas

La reunión entre Verón y Di Carlo puso en alerta a los laderos del "Chiqui".

La despedida de Messi fue un antes y un después para el futuro del "Chiqui" Tapia. El presidente no pudo ni bajar al césped y tuvo que soportar los insultos como nunca. A partir de ese momento hubo señales negativas.

Primero: las declaraciones de Nicolás Tagliafico, criticando el presente del fútbol argentino. No fue una críticas furiosa pero llamó la atención por el silencio de los jugadores en estos años.

Segundo: En una entrevista Diego Latorre también fue muy crítico de la gestión de Tapia.

Tercero: por primera vez, en la transmisión oficial de ESPN del partido de River, el Pollo Vignolo tuvo que referirse a los insultos.

Cuarto: el avance de la causa por enriquecimiento ilícito contra Tapia, con medidas muy potentes. A esto se suma la novedad del avance de la causa en Miami por la citación a un financista ligado al dinero de la AFA en el exterior.

En ese contexto, Tapia viajó a Suiza con dos dirigentes de su confianza. Otra vez en un avión privado. La FIFA parece ser lugar en el mundo.